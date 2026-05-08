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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Ein Picknick für die Großen

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 08.05.2026
Edmund und Luzie: Ein Picknick für die Großen

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Edmund und Luzie

Folge 6: Edmund und Luzie: Ein Picknick für die Großen

12 Min.Folge vom 08.05.2026

Luzie will Edmund unbedingt ihre neue Hütte im Wald zeigen, doch der möchte eigentlich gerade lieber Erdbeeren sammeln. Also schlägt er vor, die Hütte später bei einer Überraschungsparty mit Mima und Baldur einzuweihen. Doch das stresst Luzie ungemein. Denn während Edmund sich ums Essen kümmert, muss sie ihre Hütte nun für diesen Anlass extra schön herausputzen! Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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