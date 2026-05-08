Edmund und Luzie: Ein Picknick für die GroßenJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 6: Edmund und Luzie: Ein Picknick für die Großen
12 Min.Folge vom 08.05.2026
Luzie will Edmund unbedingt ihre neue Hütte im Wald zeigen, doch der möchte eigentlich gerade lieber Erdbeeren sammeln. Also schlägt er vor, die Hütte später bei einer Überraschungsparty mit Mima und Baldur einzuweihen. Doch das stresst Luzie ungemein. Denn während Edmund sich ums Essen kümmert, muss sie ihre Hütte nun für diesen Anlass extra schön herausputzen! Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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