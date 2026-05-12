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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Piksende Kastanien

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 12.05.2026
Edmund und Luzie: Piksende Kastanien

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Edmund und Luzie

Folge 12: Edmund und Luzie: Piksende Kastanien

12 Min.Folge vom 12.05.2026

Der Herbst ist ins Land gezogen und Baldur schickt Edmund und Luzie hinaus, um Esskastanien zu sammeln. Die beiden nehmen Mitzi mit, doch der Wind macht der kleinen Fledermaus schwer zu schaffen. Werden sie trotzdem genügend Maroni für Baldur sammeln können? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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