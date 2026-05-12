Edmund und Luzie: Piksende KastanienJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 12: Edmund und Luzie: Piksende Kastanien
12 Min.Folge vom 12.05.2026
Der Herbst ist ins Land gezogen und Baldur schickt Edmund und Luzie hinaus, um Esskastanien zu sammeln. Die beiden nehmen Mitzi mit, doch der Wind macht der kleinen Fledermaus schwer zu schaffen. Werden sie trotzdem genügend Maroni für Baldur sammeln können? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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