Edmund und Luzie: Die Fährte des WolfsJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 45: Edmund und Luzie: Die Fährte des Wolfs
12 Min.Folge vom 03.06.2026
Mitzi möchte unbedingt beweisen, dass sie keine Angst vor Wölfen hat und bricht deshalb in den Wald auf, um einen zu finden. Von Edgar wissen Edmund und Luzie aber, dass es in der Gegend schon lange keine Wölfe mehr gibt. Um ihrer Freundin trotzdem eine Freude zu machen, legen die beiden falsche Wolfsspuren aus. Doch dann taucht plötzlich ein echter Wolf auf! Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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