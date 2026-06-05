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Edmund und Luzie

Edmund und Luzie: Der Lauf der Natur

ORF KidsStaffel 1Folge 47vom 05.06.2026
Edmund und Luzie: Der Lauf der Natur

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Edmund und Luzie

Folge 47: Edmund und Luzie: Der Lauf der Natur

12 Min.Folge vom 05.06.2026

Immer gewinnen die schlauen Mäuse Hortensia und Polka im Wissensspiel. Sicher liegt es an ihrem dicken Lexikon, das sie täglich studieren. Aber stimmt wirklich alles, was darin steht? Edmund und Luzie entdecken eine Menge in der Natur, das ganz anders ist, als im Lexikon beschrieben. Wie kann das möglich sein? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/

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