Edmund und Luzie: Der Lauf der NaturJetzt kostenlos streamen
Edmund und Luzie
Folge 47: Edmund und Luzie: Der Lauf der Natur
12 Min.Folge vom 05.06.2026
Immer gewinnen die schlauen Mäuse Hortensia und Polka im Wissensspiel. Sicher liegt es an ihrem dicken Lexikon, das sie täglich studieren. Aber stimmt wirklich alles, was darin steht? Edmund und Luzie entdecken eine Menge in der Natur, das ganz anders ist, als im Lexikon beschrieben. Wie kann das möglich sein? Bildquelle: ORF/MIAM! Animation/
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Edmund und Luzie
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