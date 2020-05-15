XDays International: TopfpflanzenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 15.05.2020: XDays International: Topfpflanzen
45 Min.Folge vom 15.05.2020Ab 12
Zimmerpflanzen sind das neue Lifestyle-Accessoire für die Wohnung. Die meisten Topfpflanzen, die man bei uns fertig im Baumarkt oder Gartencenter kaufen kann, werden aber in riesigen Betrieben in den Niederlanden gezüchtet. Wie funktioniert ihre Aufzucht und wie viel Handarbeit steckt dahinter? "Galileo" arbeitet zwei Tage lang mit.
