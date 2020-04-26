Galileo
Folge vom 26.04.2020: Tierische Freundschaften
53 Min.Folge vom 26.04.2020Ab 12
"Galileo" begleitet drei Menschen, die außergewöhnliche Freundschaften mit Tieren haben. Wie freundet man sich mit einer Löwin an? Oder wie macht man seine Eichhörnchen-Freundin zum Social-Media-Star? "Galileo" hat die ungewöhnlichen Best Friends besucht.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
