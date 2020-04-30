Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Was wäre, wenn ... Corona überstanden ist?

ProSiebenFolge vom 30.04.2020
Was wäre, wenn ... Corona überstanden ist?

Was wäre, wenn ... Corona überstanden ist?Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 30.04.2020: Was wäre, wenn ... Corona überstanden ist?

44 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 12

"Galileo" wagt einen Blick in die Zukunft. Wie wird die Corona-Krise die Menschheit in einem Jahr noch beschäftigen, und in welchen Lebensbereichen weiterhin einschränken? Zusammen mit einem Zukunftsforscher zeigt "Galileo", wie sowohl ein optimistisches als auch pessimistisches Szenario im nächsten Jahr aussehen könnte.

Alle verfügbaren Folgen