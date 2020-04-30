Was wäre, wenn ... Corona überstanden ist?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 30.04.2020: Was wäre, wenn ... Corona überstanden ist?
44 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 12
"Galileo" wagt einen Blick in die Zukunft. Wie wird die Corona-Krise die Menschheit in einem Jahr noch beschäftigen, und in welchen Lebensbereichen weiterhin einschränken? Zusammen mit einem Zukunftsforscher zeigt "Galileo", wie sowohl ein optimistisches als auch pessimistisches Szenario im nächsten Jahr aussehen könnte.
