Galileo

Superprüfung und Südkorea steht still

ProSiebenFolge vom 14.01.2020
Superprüfung und Südkorea steht still

Superprüfung und Südkorea steht stillJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 14.01.2020: Superprüfung und Südkorea steht still

47 Min.Folge vom 14.01.2020Ab 12

Einmal im Jahr steht Südkorea still! Die Geschäfte öffnen später, die Straßen sind in den Morgenstunden wie leergefegt und die Polizei begleitet Schüler zum Unterricht. Grund dafür ist eine Schulprüfung. Wieso nehmen die Südkoreaner diese so ernst? Warum wird das ungestörte Lernen nicht auch in anderen Ländern mehr respektiert? "Galileo" begleitet südkoreanische Schüler an ihrem wichtigsten Tag.

