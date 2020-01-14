Superprüfung und Südkorea steht stillJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 14.01.2020: Superprüfung und Südkorea steht still
47 Min.Folge vom 14.01.2020Ab 12
Einmal im Jahr steht Südkorea still! Die Geschäfte öffnen später, die Straßen sind in den Morgenstunden wie leergefegt und die Polizei begleitet Schüler zum Unterricht. Grund dafür ist eine Schulprüfung. Wieso nehmen die Südkoreaner diese so ernst? Warum wird das ungestörte Lernen nicht auch in anderen Ländern mehr respektiert? "Galileo" begleitet südkoreanische Schüler an ihrem wichtigsten Tag.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen