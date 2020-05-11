Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was wäre, wenn ... es ein Grundeinkommen gäbe?

ProSieben
Was wäre, wenn ... es ein Grundeinkommen gäbe?

Galileo

Folge vom 11.05.2020

Die Corona-Krise treibt viele Menschen in finanzielle Probleme. Derzeit wird nach einer gerechten Lösung für alle gesucht. Eine Idee wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Aber was wäre, wenn jeder Deutsche ein bestimmtes Gehalt im Monat bekäme? Wäre eine Krisensituation damit in Zukunft besser zu bewältigen? "Galileo" spielt das Szenario durch und zeigt die Folgen eines Grundeinkommens.

