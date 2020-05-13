Topthema: Verschwörungstheorien rund um CoronaJetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.05.2020: Topthema: Verschwörungstheorien rund um Corona
Verschwörungstheorien sind in Zeiten von Corona besonders beliebt. Ist das Virus im Labor gezüchtet worden? Ist eigentlich die Mobilfunktechnik 5G Schuld an der Krankheit? Oder steckt Bill Gates dahinter? "Galileo" zeigt, wie Verschwörungstheorien entstehen, warum sie gerade jetzt boomen und wie man sich vor ihnen schützen kann.
