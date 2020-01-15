Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Twin-Time-Fitness

Folge vom 15.01.2020
Folge vom 15.01.2020: Twin-Time-Fitness

46 Min.Folge vom 15.01.2020

Kann man mit Virtual-Reality-Games tatsächlich fit werden? Oder sollte man sich lieber auf ein klassisches Sportprogramm verlassen? Stimmt es, dass die Nutzung von Smartphones wirklich dumm macht? Um Antworten auf diese Fragen zu liefern, bieten sich besonders Tests mit eineiigen Zwillingen an. Denn ihre DNA ist identisch! Mit Hilfe solcher Twin-Time-Experimente findet "Galileo" heraus, mit welchen Methoden sich Alltagsprobleme am effizientesten lösen lassen.

