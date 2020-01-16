Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 16.01.2020
Folge vom 16.01.2020: Das kannst du besser / Gute Vorsätze

50 Min.Folge vom 16.01.2020Ab 12

Verknotete Schnürsenkel, abgenutzte Rasierklingen und Kaffeeflecken auf dem Teppich: Diese kleinen Alltagsärgernisse kennt wohl jeder. Doch mit einfachen Tricks lässt sich das im Handumdrehen beheben. Kann man sogar ein vergilbtes T-Shirt mit Hilfe einer Tintenpatrone wieder weiß bekommen? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler zeigt, welche Lifehacks das Leben im neuen Jahr einfacher machen.

