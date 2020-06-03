Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben
Folge vom 03.06.2020
52 Min.
Ab 12

San Francisco steht nicht nur für die Golden Gate Bridge, sondern auch für seine weltberühmten Burritos. Bereits in den 1960er Jahren soll man sie hier bekommen haben. Aber welches der konkurrierenden Restaurants hat den Burrito wirklich erfunden und was ist in dem leckeren Snack eigentlich drin? Der Lokalbesitzer Edward Duran gibt grundlegende Tipps, wie die beliebte Teigrolle gelingt.

