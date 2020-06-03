Galileo
Folge vom 03.06.2020: Ur-Burrito
52 Min.Folge vom 03.06.2020Ab 12
San Francisco steht nicht nur für die Golden Gate Bridge, sondern auch für seine weltberühmten Burritos. Bereits in den 1960er Jahren soll man sie hier bekommen haben. Aber welches der konkurrierenden Restaurants hat den Burrito wirklich erfunden und was ist in dem leckeren Snack eigentlich drin? Der Lokalbesitzer Edward Duran gibt grundlegende Tipps, wie die beliebte Teigrolle gelingt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen