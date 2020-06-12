Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 12.06.2020
Duck Academy

Neben Brot und Kartoffeln essen die Deutschen Reis - und zwar 6 Kilo im Jahr. Ein großer Teil davon kommt aus Thailand. Aber auch in der thailändischen Landwirtschaft verwendet man Chemie gegen Schädlinge - das muss nicht sein. Somnuek Chusri setzt seit Jahren mit Erfolg auf tierische Helfer: Enten. Er lässt sie über seine Felder ziehen - und bildet sie dafür regelrecht aus. Doch wie funktioniert so eine "Entenausbildung"?

