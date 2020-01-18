Gefährlichste Stadt der WeltJetzt kostenlos streamen
Folge vom 18.01.2020: Gefährlichste Stadt der Welt
Folge vom 18.01.2020
Los Cabos in Mexiko war einmal die perfekte Urlaubsregion. Auf den ersten Blick ist sie das noch immer, doch der Schein trügt. Der mexikanische Bezirk hat sich in den letzten Jahren zum gefährlichsten Ort der Welt entwickelt. Wie kam es dazu? Und welche Gefahren verstecken sich in Los Cabos? "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe ist nach Mexiko gereist und hat den gefährlichsten Ort der Welt unter die Lupe genommen.
