Galileo

Gefährlichste Stadt der Welt

ProSieben Folge vom 18.01.2020
Gefährlichste Stadt der Welt

Galileo

Folge vom 18.01.2020: Gefährlichste Stadt der Welt

49 Min. Ab 12

Los Cabos in Mexiko war einmal die perfekte Urlaubsregion. Auf den ersten Blick ist sie das noch immer, doch der Schein trügt. Der mexikanische Bezirk hat sich in den letzten Jahren zum gefährlichsten Ort der Welt entwickelt. Wie kam es dazu? Und welche Gefahren verstecken sich in Los Cabos? "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe ist nach Mexiko gereist und hat den gefährlichsten Ort der Welt unter die Lupe genommen.

