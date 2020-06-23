Wie funktioniert eigentlich Rückversicherung?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 23.06.2020: Wie funktioniert eigentlich Rückversicherung?
46 Min.Folge vom 23.06.2020Ab 12
Wenn Deutschen etwas passiert, zahlt die Versicherung. Wenn großen internationalen Firmen etwas passiert, zahlt auch eine Versicherung. Aber was viele nicht wissen: Auch Versicherungen sind versichert. Es geht um "Rückversicherer", ein Business bei der die "Münchner Rück" eine der ganz Großen ist. "Galileo" erklärt, wie das Geschäft funktioniert.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
