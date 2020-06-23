Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Wie funktioniert eigentlich Rückversicherung?

ProSiebenFolge vom 23.06.2020
Wie funktioniert eigentlich Rückversicherung?

Wie funktioniert eigentlich Rückversicherung?Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 23.06.2020: Wie funktioniert eigentlich Rückversicherung?

46 Min.Folge vom 23.06.2020Ab 12

Wenn Deutschen etwas passiert, zahlt die Versicherung. Wenn großen internationalen Firmen etwas passiert, zahlt auch eine Versicherung. Aber was viele nicht wissen: Auch Versicherungen sind versichert. Es geht um "Rückversicherer", ein Business bei der die "Münchner Rück" eine der ganz Großen ist. "Galileo" erklärt, wie das Geschäft funktioniert.

Alle verfügbaren Folgen