Galileo
Folge vom 09.08.2020: Jumbo's Texas-BBQ
51 Min.Folge vom 09.08.2020Ab 12
In der Stadt Austin in Texas gehört Grillen quasi zum Weltkulturerbe. Über 300 Barbecue-Restaurants gibt es in der Grill-Metropole. Jumbo Schreiner ist hingefahren und hat sich die neuesten Trends vom Grillrost angesehen. "Galileo" hat ihn auf seiner Reise begleitet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen