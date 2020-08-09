Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Jumbo's Texas-BBQ

ProSiebenFolge vom 09.08.2020
Jumbo's Texas-BBQ

Jumbo's Texas-BBQJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 09.08.2020: Jumbo's Texas-BBQ

51 Min.Folge vom 09.08.2020Ab 12

In der Stadt Austin in Texas gehört Grillen quasi zum Weltkulturerbe. Über 300 Barbecue-Restaurants gibt es in der Grill-Metropole. Jumbo Schreiner ist hingefahren und hat sich die neuesten Trends vom Grillrost angesehen. "Galileo" hat ihn auf seiner Reise begleitet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen