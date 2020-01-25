Sciences Super Hero: Fisch ohne FischfangJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.01.2020: Sciences Super Hero: Fisch ohne Fischfang
49 Min.Folge vom 25.01.2020Ab 12
Die Meere sind voll von Mikroplastik und so auch die Fische darin. Über die Nahrung gelangt das Mikroplastik schließlich in den menschlichen Körper. Kann das nicht verhindert werden? Doch! Das behauptet ein amerikanischer Science Superheld. Er möchte Fisch servieren, der nie ein lebendiger Fisch war. Ist diese Fischkreation frei von Mikroplastik? Müssen in Zukunft keine Tiere mehr für die leckeren Fischstäbchen sterben? "Galileo" hat den Science Super Hero befragt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen