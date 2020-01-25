Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Sciences Super Hero: Fisch ohne Fischfang

ProSiebenFolge vom 25.01.2020
Sciences Super Hero: Fisch ohne Fischfang

Folge vom 25.01.2020: Sciences Super Hero: Fisch ohne Fischfang

49 Min.Folge vom 25.01.2020Ab 12

Die Meere sind voll von Mikroplastik und so auch die Fische darin. Über die Nahrung gelangt das Mikroplastik schließlich in den menschlichen Körper. Kann das nicht verhindert werden? Doch! Das behauptet ein amerikanischer Science Superheld. Er möchte Fisch servieren, der nie ein lebendiger Fisch war. Ist diese Fischkreation frei von Mikroplastik? Müssen in Zukunft keine Tiere mehr für die leckeren Fischstäbchen sterben? "Galileo" hat den Science Super Hero befragt.

