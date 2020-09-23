Galileo Selfmade "Green Heroes" (Green Seven Week)Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 23.09.2020: Galileo Selfmade "Green Heroes" (Green Seven Week)
50 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 12
Luftverschmutzung, Klimawandel, Müll - es gibt viele globale Umweltprobleme. Länder und Bewohner sind alle auf ihre eigene Art davon betroffen. Durch den Corona-Lockdown und die aktuellen Reisebeschränkungen ist der CO2-Ausstoß zwar um 20 Prozent gesunken - das heißt aber nicht, dass die Umweltprobleme der Welt gelöst sind. "Galileo" hat ein Experiment gemacht und Menschen auf der ganzen Welt gebeten, sich selbst in ihrem Kampf gegen Umweltprobleme zu filmen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen