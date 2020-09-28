Kampf der Fast-Food-GigantenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 28.09.2020: Kampf der Fast-Food-Giganten
51 Min.Folge vom 28.09.2020Ab 12
Big Mac gegen Whopper - seit über 65 Jahren kämpfen die Marktführer im Fast Food um die Spitzenposition im Markt. "Galileo"-Reporter Vincent Dehler schaut sich den Konkurrenzkampf der Fast-Food-Giganten genauer an: Wer hat die besseren Strategien, mit der Corona-Krise umzugehen, und wie sieht die Zukunft der Unternehmen aus? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen