Galileo

Kampf der Fast-Food-Giganten

ProSieben Folge vom 28.09.2020
Kampf der Fast-Food-Giganten

Folge vom 28.09.2020: Kampf der Fast-Food-Giganten

51 Min. Folge vom 28.09.2020 Ab 12

Big Mac gegen Whopper - seit über 65 Jahren kämpfen die Marktführer im Fast Food um die Spitzenposition im Markt. "Galileo"-Reporter Vincent Dehler schaut sich den Konkurrenzkampf der Fast-Food-Giganten genauer an: Wer hat die besseren Strategien, mit der Corona-Krise umzugehen, und wie sieht die Zukunft der Unternehmen aus? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

