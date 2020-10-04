Galileo
Folge vom 04.10.2020: Extremes Amerika
51 Min.Folge vom 04.10.2020Ab 12
Kinder an Sturmgewehren, religiöse Fanatiker und Umweltgegner, die mit ihren getunten Trucks absichtlich die Luft verpesten. "Land of the free and home of the brave" - und der Extreme. Das gehört zum Selbstverständnis der Amerikaner. Einer profitiert davon besonders: Präsident Trump. Denn gerade die extremen Gruppen gehören zu seinen Wählern und ihm macht es nichts aus, dass sie sich immer stärker radikalisieren. Ein Blick auf das Land der Extreme. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen