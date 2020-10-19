Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 19.10.2020
51 Min. Ab 12

Am 3. November 2020 ist Wahltag in den USA. Die ganze Welt ist gespannt, ob sich Donald Trump trotz der vielen Skandale auch die nächsten vier Jahre an seine Präsidentschaft festklammern kann. Aber egal wie das Spektakel ausgeht, seine Familie wird alles daransetzen,weiter im politischen Geschehen Washingtons mitzuspielen. Besonders Donald jr. versucht das bereits mit aller Kraft und auch die übrigen Sprösslinge machen sich startklar für große Karrieren. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

