Galileo
Folge vom 19.10.2020: Wie tickt der Trump-Clan?
51 Min.Folge vom 19.10.2020Ab 12
Am 3. November 2020 ist Wahltag in den USA. Die ganze Welt ist gespannt, ob sich Donald Trump trotz der vielen Skandale auch die nächsten vier Jahre an seine Präsidentschaft festklammern kann. Aber egal wie das Spektakel ausgeht, seine Familie wird alles daransetzen,weiter im politischen Geschehen Washingtons mitzuspielen. Besonders Donald jr. versucht das bereits mit aller Kraft und auch die übrigen Sprösslinge machen sich startklar für große Karrieren. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen