Galileo
Folge vom 20.10.2020: Trip zum Riesenkrater
52 Min.Folge vom 20.10.2020Ab 12
Den Klimawandel nehmen die meisten Menschen bereits wahr. Aber in Russland nimmt er wortwörtlich riesige Ausmaße an: Im sibirischen Batagai breitet sich aufgrund der steigenden Temperaturen ein Riesenkrater kilometerweit im umliegenden Gebiet aus. Auch in die Tiefe hat er sich bereits über hundert Meter hineingefressen. Das ist deshalb so beängstigend, weil drei Viertel Russlands auf Permafrostböden liegen. Nicht auszudenken, wenn all diese Regionen auftauen ... Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen