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Galileo

Galileo Spezial: Der letzte Tropfen - Wie tickt die Welt, wenn kein Öl mehr fließt?

ProSiebenFolge vom 29.11.2020
Galileo Spezial: Der letzte Tropfen - Wie tickt die Welt, wenn kein Öl mehr fließt?

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Galileo

Folge vom 29.11.2020: Galileo Spezial: Der letzte Tropfen - Wie tickt die Welt, wenn kein Öl mehr fließt?

51 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 12

Erdöl ist tief in alle Lebensbereiche eingesickert und in vielen Alltagsprodukten enthalten, z. B. in Kosmetik, Gummi, Medikamenten und vor allem: Plastik! Die Vorteile: Es ist günstig, einfach abzubauen und erzeugt die meiste Energie. Doch das Öl ist endlich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor es komplett aufgebraucht ist. Aber was wäre, wenn es so weit kommt? An manchen Innovationen wird heute schon geforscht. "Galileo" stellt nach, wie ein Alltag ohne Erdöl aussehen könnte. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

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