Galileo Spezial: Der letzte Tropfen - Wie tickt die Welt, wenn kein Öl mehr fließt?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 29.11.2020: Galileo Spezial: Der letzte Tropfen - Wie tickt die Welt, wenn kein Öl mehr fließt?
51 Min.Folge vom 29.11.2020Ab 12
Erdöl ist tief in alle Lebensbereiche eingesickert und in vielen Alltagsprodukten enthalten, z. B. in Kosmetik, Gummi, Medikamenten und vor allem: Plastik! Die Vorteile: Es ist günstig, einfach abzubauen und erzeugt die meiste Energie. Doch das Öl ist endlich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor es komplett aufgebraucht ist. Aber was wäre, wenn es so weit kommt? An manchen Innovationen wird heute schon geforscht. "Galileo" stellt nach, wie ein Alltag ohne Erdöl aussehen könnte. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen