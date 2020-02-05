Galileo
Folge vom 05.02.2020: Top Thema CIA
49 Min.
Die CIA, Central Intelligence Agency, ist einer der mächtigsten Geheimdienste der Welt. Aber wie arbeitet der US-amerikanische Nachrichtendienst genau? Wie mächtig ist die Behörde wirklich? Kann sie sogar den US-Präsidenten Donald Trump zu Fall bringen? "Galileo" trifft ehemalige Top-Agenten, die geheime Einblicke in die CIA gewähren.
