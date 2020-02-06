Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Die Rohfleisch-Esserin

ProSieben
Folge vom 06.02.2020
Die Rohfleisch-Esserin

Folge vom 06.02.2020: Die Rohfleisch-Esserin

48 Min.
Ab 12

Vegane Ernährung wird von Jahr zu Jahr beliebter, während tierische Produkte vermehrt in Verruf geraten. Doch dieser Trend ruft auch einen Gegend-Trend hervor: Immer mehr Menschen essen Fleisch im rohen Zustand. Wieso tun sie das? Ist der Verzehr von rohem Fleisch unbedenklich? "Galileo" hat eine Rohfleischesserin durch ihren Alltag begleitet.

