Galileo
Folge vom 28.02.2020: Maike Inside funktionale WG
50 Min.Folge vom 28.02.2020Ab 12
Hohe Mieten und regelmäßige Geselligkeit sind mitunter Gründe, weshalb Wohngemeinschaften so beliebt sind. Doch wie wohnt es sich, wenn man sich nicht nur die Wohnung teilt, sondern auch Kleidung, Essen und sogar das Bett? In Dresden ist das für neun Menschen Alltag:Sie leben in einer sogenannten funktionalen WG. Wer zieht in diese "extreme" Wohngemeinschaft? Gibt es dort überhaupt noch Privatsphäre? "Galileo" Reporterin Maike Greine hat das getestet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen