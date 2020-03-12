Galileo
Folge vom 12.03.2020: "Wer schläft, verliert!"
40 Min.Folge vom 12.03.2020Ab 12
Start des TV-Experiments "Wer schläft, verliert!". Wie geht es den Promis im Haus der Schlaflosen? / Ze Germans - Der Bio-Obst König von Asien - Fast alle Bio-Früchte im Supermarkt stammen von ihm: Thomas Gerbracht. Der deutsche Bio-König lebt heute in einer Burg mitten auf Sri Lanka. Wie er das geschafft hat? Er baute in Asien das größte Bio-Imperium, mit über 20.000 Farmern, auf.
