ProSieben
Folge vom 08.01.2020: German Dream Mustafas Gemüse Kebab

46 Min. Ab 12

Eine Erfolgsgeschichte in Deutschland, die ihresgleichen sucht: Mustafas Gemüse Kebab kennt fast jeder. Sogar Tesla-Gründer Elon Musk liebt ihn, ebenso Sigmar Gabriel und "Diesel" hat eine eigene Kollektion zu Mustafas Gemüse Kebab entworfen. Aber was macht diese Dönerkreation so besonders? Schmeckt der Kebab dort wirklich besser als anderswo? "Galileo" hat den Gründer besucht.

