German Dream Mustafas Gemüse KebabJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 08.01.2020: German Dream Mustafas Gemüse Kebab
46 Min.Folge vom 08.01.2020Ab 12
Eine Erfolgsgeschichte in Deutschland, die ihresgleichen sucht: Mustafas Gemüse Kebab kennt fast jeder. Sogar Tesla-Gründer Elon Musk liebt ihn, ebenso Sigmar Gabriel und "Diesel" hat eine eigene Kollektion zu Mustafas Gemüse Kebab entworfen. Aber was macht diese Dönerkreation so besonders? Schmeckt der Kebab dort wirklich besser als anderswo? "Galileo" hat den Gründer besucht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen