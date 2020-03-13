Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

"Wer schläft, verliert!" (2)

ProSiebenFolge vom 13.03.2020
"Wer schläft, verliert!" (2)

"Wer schläft, verliert!" (2)Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 13.03.2020: "Wer schläft, verliert!" (2)

47 Min.Folge vom 13.03.2020Ab 12

"Wer schläft, verliert!": Wie geht es den Promis im Haus der Schlaflosen? Extreme Schlafmethoden - Schlafen ist wichtig und beschäftigt uns Menschen. Aus diesem Grund kursieren im Netz viele Methoden zur Schlafoptimierung. "Galileo" stellt verschiedene Methoden vor und startet einen Selbstversuch mit polyphasem Schlafen.

Alle verfügbaren Folgen