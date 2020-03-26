Galileo
Folge vom 26.03.2020: Folge 82
46 Min.Folge vom 26.03.2020Ab 12
Inhaftierte Kriminelle, die mit Yoga schneller aus dem Knast kommen sollen. Klingt absurd? Aber genau das ist das Ziel der "Yoga-Richterin". Mit gezielten Übungen sollen die Insassen Alltagssituationen gelassener angehen und somit ihre Haft verkürzen. "Galileo" untersucht wie das genau funktioniert und wie erfolgreich das Yogakonzept wirklich ist.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
