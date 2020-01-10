Galileo
Folge vom 10.01.2020: X-Days Gleisarbeiter
47 Min.Folge vom 10.01.2020Ab 12
Kraft und Schnelligkeit sind zwei wichtige Voraussetzungen, die ein Gleisarbeiter erfüllen muss. Denn solange sie reparieren, kann kein Zug fahren! Klingt nach regelmäßig Muskelkater und ordentlich Stress. Oder trügt der Schein? Wie hart ist der Job tatsächlich? "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch hat zwei Tage mitgeschuftet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen