Galileo

X-Days Gleisarbeiter

ProSieben
Folge vom 10.01.2020
X-Days Gleisarbeiter

X-Days GleisarbeiterJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 10.01.2020: X-Days Gleisarbeiter

47 Min.
Ab 12

Kraft und Schnelligkeit sind zwei wichtige Voraussetzungen, die ein Gleisarbeiter erfüllen muss. Denn solange sie reparieren, kann kein Zug fahren! Klingt nach regelmäßig Muskelkater und ordentlich Stress. Oder trügt der Schein? Wie hart ist der Job tatsächlich? "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch hat zwei Tage mitgeschuftet.

