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Galileo

Trip zum einsamsten Mann

ProSiebenFolge vom 14.04.2020
Trip zum einsamsten Mann

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Galileo

Folge vom 14.04.2020: Trip zum einsamsten Mann

46 Min.Folge vom 14.04.2020Ab 12

Völlig allein, mitten im Nirgendwo. Die kleine Stadt Villa Epecuen wurde nach einer Überschwemmung von allen vergessen. Von fast allen - denn einen Bewohner hat dieser mysteriöse Ort bis heute. "Galileo" hat sich auf den Weg zu dem wohl einsamsten Menschen der Welt gemacht.

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