Galileo
Folge vom 14.04.2020: Trip zum einsamsten Mann
46 Min.Folge vom 14.04.2020Ab 12
Völlig allein, mitten im Nirgendwo. Die kleine Stadt Villa Epecuen wurde nach einer Überschwemmung von allen vergessen. Von fast allen - denn einen Bewohner hat dieser mysteriöse Ort bis heute. "Galileo" hat sich auf den Weg zu dem wohl einsamsten Menschen der Welt gemacht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen