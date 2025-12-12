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Heidi Horten Collection: Wenn Kunst auf Unternehmertum trifft

Joyn PartnersStaffel 1Folge 20vom 12.12.2025
Heidi Horten Collection: Wenn Kunst auf Unternehmertum trifft

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Folge 20: Heidi Horten Collection: Wenn Kunst auf Unternehmertum trifft

48 Min.Folge vom 12.12.2025

Kunstexpertin Agnes Husslein-Arco gibt dabei persönliche Einblicke in mutige Entscheidungen, den Aufbau der Horten-Sammlung, den Kunstmarkt und die Verbindung von Kunst und Unternehmertum. Klar wird: Erfolgreiches Sammeln braucht nicht nur Geld, sondern Erfahrung, Risikobereitschaft und Leidenschaft.

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