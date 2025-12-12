Heidi Horten Collection: Wenn Kunst auf Unternehmertum trifftJetzt kostenlos streamen
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Folge 20: Heidi Horten Collection: Wenn Kunst auf Unternehmertum trifft
48 Min.Folge vom 12.12.2025
Kunstexpertin Agnes Husslein-Arco gibt dabei persönliche Einblicke in mutige Entscheidungen, den Aufbau der Horten-Sammlung, den Kunstmarkt und die Verbindung von Kunst und Unternehmertum. Klar wird: Erfolgreiches Sammeln braucht nicht nur Geld, sondern Erfahrung, Risikobereitschaft und Leidenschaft.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT