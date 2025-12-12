Kleinunternehmerregelung: Lohnt sich das für dich?!Jetzt kostenlos streamen
Gründerservice
Folge 19: Kleinunternehmerregelung: Lohnt sich das für dich?!
6 Min.Folge vom 12.12.2025
Weniger Bürokratie, keine Umsatzsteuer, einfache Rechnungslegung – die Kleinunternehmerregelung klingt wie ein Traum für Gründer:innen. Doch ist sie wirklich für jede:n der perfekte Einstieg in die Selbstständigkeit?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gründerservice
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT