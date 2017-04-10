Gültige Stimme mit Eder und Hnidek vom 10.04.2017Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 100: Gültige Stimme mit Eder und Hnidek vom 10.04.2017
59 Min.Folge vom 10.04.2017Ab 6
In der finalen Folge von Gültige Stimme sitzen wieder zwei Bürger, die sich für die Sendung beworben haben, im Verhörzimmer: der Handelsunternehmer Heimo Eder und der kaufmännische Angestellte Christoph Hnidek. Sie diskutieren unter anderem über die Zeit, die uns heutzutage noch für unser Wohlsein bleibt. Auch diesen beiden Gästen stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4