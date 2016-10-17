Gültige Stimme mit Manfred Nowak vom 17.10.2016 Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 291: Gültige Stimme mit Manfred Nowak vom 17.10.2016
50 Min.Folge vom 17.10.2016Ab 6
Folter: Er hat einen der verstörendsten Jobs auf der Welt. Manfred Nowak hat die furchtbarsten Folterverliese und grausamsten Dinge gesehen, die der Menschenhand entstammen. Der Folterexperte spricht im Talk offen über die dunklen Seiten der Menschheit, die er als UN-entsandter Jurist gesehen hat. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4