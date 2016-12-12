Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Thomas Geierspichler vom 12.12.2016

PULS 4Staffel 1Folge 347vom 12.12.2016
58 Min.Folge vom 12.12.2016Ab 6

Der Rennrollstuhl-Olympiasieger Thomas Geierspichler hat viel erreicht, weil er sein Schicksal selbst in die Hände genommen hat. Dennoch hat er dabei immer das Gefühl, dass Gott ihm stets zur Seite steht. Seit 1994 ist Thomas Geierspichler wegen einem Autounfall - er selbst war Beifahrer - Rollstuhlfahrer. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

