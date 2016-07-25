Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Walter Naderer vom 25.07.2016

PULS 4Staffel 1Folge 207vom 25.07.2016
49 Min.Folge vom 25.07.2016Ab 6

Walter Naderer ist in vielen Funktionen tätig. Weiß der Politiker, Authändler, Weinhändler und Naturschützer was es braucht, um ein gutes Leben zu haben? Ist er eine gültige Stimme? Ganze Folge vom 25.07.2016

