Gültige Stimme mit Joe PichlerJetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 333: Gültige Stimme mit Joe Pichler
38 Min.Folge vom 28.11.2016Ab 6
Freiheit und Abenteuer: die zwei Haupt-Gewürze in Joe Pichlers Lebensmenü. Mit seinem Bike ist er nicht nur quer durch afrikanische Wüsten und Wälder gefahren, sondern hat auch noch viele andere Kontinente und Länder durchstreift. Mit seinen Erzählungen reißt Joe Pichler sein Publikum in seine Abenteuer hinein. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4