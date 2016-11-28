Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 333vom 28.11.2016
38 Min.Folge vom 28.11.2016Ab 6

Freiheit und Abenteuer: die zwei Haupt-Gewürze in Joe Pichlers Lebensmenü. Mit seinem Bike ist er nicht nur quer durch afrikanische Wüsten und Wälder gefahren, sondern hat auch noch viele andere Kontinente und Länder durchstreift. Mit seinen Erzählungen reißt Joe Pichler sein Publikum in seine Abenteuer hinein. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

