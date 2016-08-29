Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Martin Balluch vom 29.08.2016

PULS 4Staffel 1Folge 242vom 29.08.2016
Gültige Stimme mit Martin Balluch vom 29.08.2016

Gültige Stimme mit Martin Balluch vom 29.08.2016Jetzt kostenlos streamen

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Folge 242: Gültige Stimme mit Martin Balluch vom 29.08.2016

50 Min.Folge vom 29.08.2016Ab 6

Der bekannteste Tierrechts-Aktivist Österreichs Martin Balluch hat Mathematik, Physik und Astronomie studiert. Sein Wissen und Leben widmet er dem Tierschutz und - recht. Dafür saß er sogar schon im Gefängnis. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme? Ganze Folge vom 29.08.2016

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gültige Stimme mit Roland Düringer
PULS 4
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Alle 1 Staffeln und Folgen