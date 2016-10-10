Gültige Stimme mit Marianne Mendt vom 10.10.2016Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 284: Gültige Stimme mit Marianne Mendt vom 10.10.2016
51 Min.Folge vom 10.10.2016Ab 6
"Wie a Glock'n" - mit diesem Hit schleuderte sie den Austropop sowie österreichische Dialektsongs in den Musikhimmel. Marianne Mendt ist die Austropop-Ikone schlechthin. Im Talk zeigt sich Mendt völlig unverstellt und authentisch. Auch ihr stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
