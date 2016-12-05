Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Norbert Blüm vom 05.12.2016

PULS 4Staffel 1Folge 340vom 05.12.2016
Gültige Stimme mit Norbert Blüm vom 05.12.2016

Gültige Stimme mit Norbert Blüm vom 05.12.2016Jetzt kostenlos streamen

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Folge 340: Gültige Stimme mit Norbert Blüm vom 05.12.2016

59 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6

Politik und Kabarett - dass diese zwei Jobs Hand in Hand gehen beweist Norbert Blüm. Von 1982 bis 1998 war Blüm (CDU) Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. Jetzt rührt er als Kabarettist und Autor noch kräftig in der Politik mit. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Gültige Stimme mit Roland Düringer
PULS 4
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Alle 1 Staffeln und Folgen