Gültige Stimme mit Norbert Blüm vom 05.12.2016Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 340: Gültige Stimme mit Norbert Blüm vom 05.12.2016
59 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 6
Politik und Kabarett - dass diese zwei Jobs Hand in Hand gehen beweist Norbert Blüm. Von 1982 bis 1998 war Blüm (CDU) Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. Jetzt rührt er als Kabarettist und Autor noch kräftig in der Politik mit. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4