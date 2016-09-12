Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Rudi Fußi vom 12.09.2016

Seine Zunge ist scharf wie eine Rasierklinge. Der ehemalige Politiker Rudi Fußi bietet Roland Düringer im Verhör die Stirn. Obwohl der Berater mit viel Humor ins Gespräch geht, sind seine Anliegen doch ernst. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?

