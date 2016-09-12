Gültige Stimme mit Rudi Fußi vom 12.09.2016Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 256: Gültige Stimme mit Rudi Fußi vom 12.09.2016
51 Min.Folge vom 12.09.2016
Seine Zunge ist scharf wie eine Rasierklinge. Der ehemalige Politiker Rudi Fußi bietet Roland Düringer im Verhör die Stirn. Obwohl der Berater mit viel Humor ins Gespräch geht, sind seine Anliegen doch ernst. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme? Ganze Folge vom 12.09.2016
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4