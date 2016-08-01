Gültige Stimme mit Rico Albrecht vom 01.08.2016Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 213: Gültige Stimme mit Rico Albrecht vom 01.08.2016
50 Min.Folge vom 01.08.2016Ab 6
Rico Albrecht steht im dringenden Verdacht eine "Gültige Stimme" zu sein. Gemeinsam mit Roland Düringer erörtert er die Fragen "Was ist ein Gültige Stimme" und "Was braucht es für ein gutes Leben?". Ganze Folge vom 01.08.2016
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4