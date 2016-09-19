Gültige Stimme mit Clemens Arvay vom 19.09.2016Jetzt kostenlos streamen
Folge 263: Gültige Stimme mit Clemens Arvay vom 19.09.2016
54 Min.Folge vom 19.09.2016Ab 6
Der Wald ist seine Heimat, die Tiere seine Freunde. Vor ein paar Jahren hat Clemens Arvay den "Bio-Schmäh" aufgedeckt und mit investigativen Methoden herausgefunden, dass viele vermeintliche Bioprodukte in unseren Läden alles andere als tierfreundlich sind. Auch ihm stellt Roland Düringer die vier Grundfragen der Sendung: Was ist ein gutes Leben? Was läuft falsch? Was braucht es? Wer ist eine gültige Stimme?
