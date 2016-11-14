Gültige Stimme mit Eugen Prehsler vom 14.11.2016 Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 319: Gültige Stimme mit Eugen Prehsler vom 14.11.2016
39 Min.Folge vom 14.11.2016Ab 6
Der Mann, der sich ungeniert in Roland Düringers Buch "Weltfremd" eingemischt hat: Eugen Prehsler - im Verhör bei Roland Düringer.
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Gültige Stimme mit Roland Düringer
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: Puls4