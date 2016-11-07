Friedrich Forsthuber zu Gast bei Roland DüringerJetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 312: Friedrich Forsthuber zu Gast bei Roland Düringer
66 Min.Folge vom 07.11.2016Ab 6
Raub, Mord und Totschlag - zu Friedrich Forsthuber findet man fast nur die schlimmsten Schlagzeilen. Er ist mit 46 Jahren zum bisher jüngsten Präsidenten des Landesgerichtes für Strafsachen in Wien - des größten ordentlichen Gerichtes Österreichs - ernannt worden. In dieser Sendung versucht Roland Düringer bemüht, dem redefreudigen Juristen und Strafrichter Forsthuber die vier Grundfragen der Sendung zu stellen. Ob es ihm gelingt?
Copyrights:© Puls4