Vivian Dittmar im VerhörJetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 298: Vivian Dittmar im Verhör
49 Min.Folge vom 24.10.2016Ab 6
Die vielgereiste Autorin Vivian Dittmar beobachtet mit einem geschulten Auge von Außen den kulturellen Wandel in unserer Gesellschaft.
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Gültige Stimme mit Roland Düringer
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: Puls4