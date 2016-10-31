Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 305vom 31.10.2016
52 Min.Folge vom 31.10.2016Ab 6

Luigi Schober ist bei Roland Düringer zu Gast und steht unter Verdacht eine gültige Stimme zu sein. Auch er muss sich den Fragen von Roland Düringer stellen, wie zum Beispiel: Was ist ein gutes Leben? Und was steht dem im Wege?

