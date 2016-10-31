Luigi Schober im VerhörJetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 305: Luigi Schober im Verhör
52 Min.Folge vom 31.10.2016Ab 6
Luigi Schober ist bei Roland Düringer zu Gast und steht unter Verdacht eine gültige Stimme zu sein. Auch er muss sich den Fragen von Roland Düringer stellen, wie zum Beispiel: Was ist ein gutes Leben? Und was steht dem im Wege?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4